Что скачивают в интернете с IP 107.23.218.4

Северная Америка США Ашберн Amazon.com

107.23.218.4 это ваш адрес в сети Интернет.

У каждого компьютера, подключенного к сети Интернет, есть уникальный адрес. Он состоит из 4х чисел, каждое от 0 до 255, разделенных точками (например 192.94.174.117), и называеся IP адресом. IP адрес может быть постоянным (статическим) или изменяться со временем (динамическим).

Выходите в интернет через подключения других людей (через их Wi Fi, компьютеры, планшеты и телефоны) и смотрите на нашем сайте, что они качают, , или смотрите закачки с "соседних" IP: